بعد دانيال.. الاعصار الجديد لي يقترب من هذه المناطق الليلة



وتوقع مركز الأعاصير الكندي أن يصل " لي " إلى اليابسة في نوفاسكوشيا الليلة مع تراجع قوة الرياح عن مستوى الإعصار.



ويمكن أن يشمل المسار المحتمل توجه العاصفة مباشرة إلى خليج فندي الذي يفصل بين الإقليمين وبه أحد أعلى مستويات المد والجزر في العالم، إذ يصل الفارق بين موجة المد والجزر إلى 12 مترا أو إلى 16 مترا عند رأس الخليج.



وأصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرا من عاصفة مدارية يشمل مئات الأميال من الساحل من ماساتشوستس إلى نوفاسكوشيا، مما يؤثر على نحو تسعة ملايين شخص.

