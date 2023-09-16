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بعد دانيال.. الاعصار الجديد لي يقترب من هذه المناطق الليلة

9/16/2023 10:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد أن تحرك لأكثر من أسبوع فوق المحيط الأطلسي، اقتراب الإعصار " لي " من منطقتي نيو إنجلاند وكندا الأطلسية يوم السبت، ومن المرجح أن يصل إلى اليابسة في صورة عاصفة استوائية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية ومستوى خطير من ارتفاع الأمواج.


وتوقع مركز الأعاصير الكندي أن يصل " لي " إلى اليابسة في نوفاسكوشيا الليلة مع تراجع قوة الرياح عن مستوى الإعصار.


ويمكن أن يشمل المسار المحتمل توجه العاصفة مباشرة إلى خليج فندي الذي يفصل بين الإقليمين وبه أحد أعلى مستويات المد والجزر في العالم، إذ يصل الفارق بين موجة المد والجزر إلى 12 مترا أو إلى 16 مترا عند رأس الخليج.


وأصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرا من عاصفة مدارية يشمل مئات الأميال من الساحل من ماساتشوستس إلى نوفاسكوشيا، مما يؤثر على نحو تسعة ملايين شخص.


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