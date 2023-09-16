أردوغان: قد نتخلى عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي



جاءت تصريحات أردوغان في معرض رده على سؤال حول تقرير اعتمده البرلمان الأوروبي جاء فيه أن "عملية الانضمام لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية".



كما دعا تقرير الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف "إطار موازٍ وواقعي" للعلاقات بين الاتحاد وتركيا.



وتقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1999، وبدأت محادثات الانضمام عام 2005. وتم تجميد مفاوضات الانضمام عام 2018 بسبب "التراجع الديمقراطي"، وفقا للبرلمان الأوروبي.

RT