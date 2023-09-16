أردوغان: قد نتخلى عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي

أردوغان: قد نتخلى عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي
التاريخ
9/16/2023 10:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تفكر في إنهاء مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وصرح أردوغان للصحفيين قبيل مغادرته لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن "الاتحاد الأوروبي يبذل جهوده لقطع العلاقات مع تركيا"، مشيرا إلى أن بلاده "ستقيّم الوضع، وإذا لزم الأمر ستفترق عن الاتحاد الأوروبي".
جاءت تصريحات أردوغان في معرض رده على سؤال حول تقرير اعتمده البرلمان الأوروبي جاء فيه أن "عملية الانضمام لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية".
كما دعا تقرير الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف "إطار موازٍ وواقعي" للعلاقات بين الاتحاد وتركيا.
وتقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1999، وبدأت محادثات الانضمام عام 2005. وتم تجميد مفاوضات الانضمام عام 2018 بسبب "التراجع الديمقراطي"، وفقا للبرلمان الأوروبي.
RT
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