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مولد يحول المحيطات إلى مصدر للطاقة

9/16/2023 10:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أجرى علماء صينيون من هيئة «هوانجو» الجيولوجية البحرية اختبارات ناجحة لجهاز يولد الطاقة الكهربائية بمساعدة احتياطيات الحرارة التي تكمن في أعماق البحر.


وقالت صحيفة «تشاينا ديلي»: إن التجربة التي أجريت في ظروف البحر الحقيقية، أكدت قابلية المولد لاستخراج الطاقة الحرارية من البحر، وكذلك قدرته الكبيرة على العمل.

ونقلت الصحيفة عن كبير المهندسين في الهيئة «نين بو» قوله: «إن التجربة أصبحت خطوة مهمة». كما أضافت الصحيفة، إن الصين غنية بطاقة المحيط الحرارية. لكن الاختبارات السابقة بقيت على مستوى التجارب المخبرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التجربة أجريت في مياه بحر الصين الجنوبي. واستطاع المولد أثناء التجربة توليد الطاقة الكهربائية خلال 4 ساعات و47 دقيقة مع الوصول إلى الاستطاعة القصوى بمقدار 16.4 كيلوواط.

ويتميز المولد، الذي صمّمه الأخصائيون الصينيون، بأنه يستخدم الفرق في درجات الحرارة بين طبقات مياه المحيط الواقعة على مسافات مختلفة من السطح، وبالتالي يحوّل المحيط إلى مصدر آخر للطاقة المتجددة.

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