طرق دبي تتيح 200 فرصة وظيفية في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023



تشارك هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض (رؤية الإمارات للوظائف 2023) من خلال توفير 200 فرصة عمل من مختلف التخصصات الهندسية والعلمية بهدف جذب الخريجين والمواهب الإماراتية، وتأسيس قاعدة بيانات تتضمن كوادر مؤهلة وقادرة على

كسب مهارات جديدة وأساليب احترافية في العمل. كما تهدف الهيئة من المشاركة في المعرض إلى استقطاب أصحاب الخبرات السابقة والاستفادة من معرفتهم العلمية وممارساتهم المهنية.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على المشاركة في هذا المعرض بشكل سنوي لتعزيز استراتيجية التوطين لدينا، ها لاسيما أنه يستقطب شريحة واسعة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج، إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات."



بيئة عمل تفاعلية

وأوضحت مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات أن بيئة عمل الهيئة تتميز بتشجيع الموظفين على مواصلة التدريب والتعلم بالإضافة لتوظيف عناصر الابتكار والدقة في إنجاز المهام. إلى جانب تطوير وتأهيل الكوادر المواطنة من خلال ورش العمل والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية البشرية.



وعن مجالات الوظائف المتوفرة أفادت عذاري محمد أنه انطلاقاً من حرص الهيئة على توظيف أفضل المواهب الشابة من مختلف التخصصات والجامعات فإنه يمكن للراغبين التقديم على الوظائف المتاحة، والتي تشمل مجالات الهندسة، علوم البيانات، التخطيط الحضري، أمن المعلومات، وتخصصات أخرى في مجال التنقل والقطارات، من خلال تسجيل بياناتهم إلكترونيا على الأجهزة اللوحية المتوفرة في منصة الهيئة، أو إجراء مقابلات مباشرة مع المختصين في إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات.







