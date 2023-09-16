روسيا تنفي استعادة أوكرانيا قرية أندرييفكا

نفت روسيا، اليوم، صحة ما أعلنته كييف عن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا المدمرة شرقي أوكرانيا، وهي نقطة انطلاق على الطريق إلى بلدة باخموت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة يومية: «لم يتخلَّ العدو عن خططه للاستيلاء على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصل عملياته الهجومية، في محاولة فاشلة لطرد القوات الروسية من المركزين السكانيين كليشتشيوفكا وأندرييفكا».

تقع أندرييفكا جنوبي باخموت المدمرة إلى حد كبير التي كانت هناك دلالة رمزية كبيرة لفوز روسيا بها في مايو، بعد أعنف وأطول معركة منذ بدء اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، أن القوات حققت «نجاحاً جزئياً» بالقرب من قرية كليشتشيوفكا إلى الجنوب من باخموت أيضاً.