الامين العام لاتحاد الجامعات العربية يقوم بزيارة تاريخية لدولة فلسطين ويلتقي كبار المسؤولين ورؤساء الجامعات

(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ بدعوة من جامعة فلسطين الاهلية استضافت الجامعة أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة الذي وصل ارض الوطن قادما ًمن مقر اقامته عمان.
وكان في استقباله رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ داود الزير، وبحضور الأستاذ وهيب كراجة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الاتحاد، والقائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه ورئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، وعضو مجلس الامناء الأستاذ شوقي العيسة واللواء كامل حميد ونائب ومساعدي رئيس الجامعة
ورحب الأستاذ داود الزير بضيف الجامعة وفلسطين، معرباً على سعادته بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لهذا الضيف الذي احدث نقلة نوعية على مستوى اتحاد الجامعات العربية.
وأكد ان الزيارة تأتي في سياق استراتيجية الجامعة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات والجامعات العربية والدولية لما فيه خدمة وفائدة للتعليم العالي الفلسطيني.
وأشاد بالجهد الذي يبذله اتحاد الجامعات العربية لتعزيز العلاقة بين الجامعات العربية والعمل على عقد لقاءات دورية تساعد في تبادل الخبراء والمعرفة العلمية بين مؤسسات التعليم العالي.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة عن سعادته بتحقيق حلمه بزيارة فلسطين هذا الوطن العزيز على قلوب الجميع، معرباً عن سروره بحفاوة الاستقبال الذي قدمته له جامعة فلسطين الأهلية.
وأشاد بالتطور الذي تشهده الجامعة، لافتاً إلى انه يتابع باستمرار اخبار وتطورات الجامعة على كافة الاصعدة، مؤكدا ان ذلك لم يكن ليحصل لولا الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة.
وتتخلل زيارة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة إلى فلسطين، ندوة قدمها في جامعة فلسطين الاهلية حول واقع التعليم العالي في الوطن العربي، إضافة الى جولة في مدينتي القدس وبيت لحم، وقدم رئيس الجامعة خلال اللقاء مُبادرة لإستضافة مركز مُتقدم للتبادل الأكاديمي العربي يكون مقرهُ الدائم جامعة فلسطين الأهلية واستعرض الدكتور الزير شرحاً توضيحيًا للوفد عن نشأة الجامعة وتطورها والكليات والاقسام العلمية التي تضمها ثم انتقل الوفد لزيارة بعض الكليات والأقسام والمبنى الجديد للجامعة الذي يجري تنفيذه حالياً.
كما التقى الوفد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو مويس بحضور رئيس هيئة الإعتماد ومدراء الإدارات في الوزارة ورئيس جامعة فلسطين الاهلية، وتم الاستماعُ الى شرحاً موجزاً من الدكتور ابو مويس عن واقع التعليم والتعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، تلاه اجتماعاً للوفد مع كافة الإدارات في الوزارة وتقديم شرحًا تفصيلًا لعمل هذه الادارات وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها ، بدوره قدم الدكتور سلامه شرحًا مُفصلاً عن أبرز الأنشطة والبرامج التي يقوم الاتحاد بتنفيذها على المستوى العربي والدولي وحث الوزارة على التواصل مع الجامعات الفلسطينية للاستفادة والمشاركة بالفعاليات التي يقوم الاتحاد بعقدها من خلال المؤسسات الاكاديمية التابعة لهُ ، مؤكداً على الخصوصية التي تتمتع بها الجامعات الفلسطينية وعلاقتها التاريخية مع الاتحاد .
الدكتور ابو مويس اطلع الوفد على ابرز التحديات التي تواجهها العملية التعليمية في دولة فلسطين في المراحل الدراسية والتعليم الجامعي نتيجة المُمارسات الاسرائيلية التي تسعى الى طمس الهوية العربية وتغيير المناهج ومنع الكفاءات العربية والدولية من الوصول الى الأراضي الفلسطينية خصوصًا أساتذة الجامعات مما يتسبب بعدم قدرة الجامعات على سد الفجوة في توفير أساتذة الجامعات لبعض التخصصات .
ثم قام الوفد يرافقه الدكتور ابو مويس بزيارة الى ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والاطلاع على الظروف الصعبة التي كان يعيشها في فترة الحصار ، وإستمع الى شرحاً موجزاً من المعنين للمراحل الصعبة التي مرت بها القضية الفلسطينية نتيجة الإحتلال للأرض العربية والصمود الأسطوري الذي يعيشهُ الشعب العربي الفلسطيني .
كما التقى الوفد بدولة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية في دار الرئاسة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور ابومويس وعدد من القيادات التعليمية، وأشاء الدكتور اشتية بهذه الزيارة التاريخية والمبادرة التي أطلقها الاتحاد بكسر الحصار المفروض على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية ودور هذه الزيارة في لم الشمل العربي، وأضاف ان هذه الزيارة رسالة للعالم بأن الوحدة العربية رسالة تحملها كافة الشعوب العربية في وجدانها وتاريخها ولن يُغير الاحتلال من مفهوم وحجم التعاون والتآخي بين الشعوب العربية ، ودعا الى عقد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية على الأراضي الفلسطينية وبارك مبادرة جامعة فلسطين الاهلية بإقامة مؤسسة عربية للتبادل الأكاديمين تكون تابعة للاتحاد ، كما أوضح أن الحكومة الفلسطينية قامت مؤخراً بطرح مُباردة الرواية الفلسطينية لتكون منارة للأجيال القادمة وشاهداً على الحقوق العربية ودحر الروايات الصهيونية المُزيفة حول الأرض والإنسان والتاريخ والتي أكد الدكتور سلامه على دعمهُ المُطلق لهذه المُبادرة وتعميمها على كافة المؤسسات التعليمية العربية .
كما قدم الدكتور سلامة شرحاً مُفصلاً عن نشأة وتطور اتحاد الجامعات العربية والدور المُهم الذي يقوم به في عدة مجالات أكاديمية على الصعيد العربي والدولي للمحافطة على الهوية العربية في كافة المحافل والمُناسبات العلمية والاكاديمية ، وضرورة إشراك الجامعات الفلسطينية في كافة أنشطة وفعاليات الاتحاد، كما استعرض الدكتور سلامة ابرز المشاريع الريادية التي يقوم بها الاتحاد مثل مشروع التصنيف العربي للجامعات والإطار الموحد للمؤهلات والسعي لإدراج المحلات العربية والدوريات في المنصة الدولية سكوبيس بالإضافة الى بناء سلسلة مُمتدة من العلاقات الدولية والتوسع بها بشكل متواصل لفتح آفاق وفضاءات تعاون بين الجامعات العربية والمنظمات والجامعات الدولية.
وبعد ذلك تم عقد لقاء موسع مع رؤساء الجامعات الفلسطينية في مدينة رام الله ضم كافة رؤساء الجامعات واعتبر رؤساء الجامعات الفلسطينية هذه الزيارة التاريخية تجسيد للوحدة العربية ورسالة دعم من الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الى الجامعات العربية للصمود والوقوف في وجة المُخططات الاسرائيلية التي تهدف الى عزل المؤسسات الاكاديمية عن الجسد العربي، وتم مناقشة عدد من القضايا التعليمية والاكاديمية المُشتركة ، كما قدم الدكتور سلامة ايجازاً عن ابرز الانجازات والبرامج التي يسعى الاتحاد لاستكمالها لخدمة منظومة التعليم العالي العربية .
وقام الوفد بزيارة لجامعة بوليتكنك فلسطين والتقى رئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم ونواب الرئيس والأساتذة العُمداء ثم انتقل الوفد لزيارة جامعة الخليل والتقى برئيس الجامعة الدكتور نبيل حساسنة وتم تبادل الأراء ووجهات النظر في بعض القضايا الأكاديمية .
وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة المسجد الأقصى المُبارك وقبة الصخرة المُشرفة والحرم الإبراهيمي وكنيستي المهد والقيامة