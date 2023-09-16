الامين العام لاتحاد الجامعات العربية يقوم بزيارة تاريخية لدولة فلسطين ويلتقي كبار المسؤولين ورؤساء الجامعات

وكان في استقباله رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ داود الزير، وبحضور الأستاذ وهيب كراجة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الاتحاد، والقائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه ورئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، وعضو مجلس الامناء الأستاذ شوقي العيسة واللواء كامل حميد ونائب ومساعدي رئيس الجامعة

ورحب الأستاذ داود الزير بضيف الجامعة وفلسطين، معرباً على سعادته بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لهذا الضيف الذي احدث نقلة نوعية على مستوى اتحاد الجامعات العربية.

وأكد ان الزيارة تأتي في سياق استراتيجية الجامعة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات والجامعات العربية والدولية لما فيه خدمة وفائدة للتعليم العالي الفلسطيني.

وأشاد بالجهد الذي يبذله اتحاد الجامعات العربية لتعزيز العلاقة بين الجامعات العربية والعمل على عقد لقاءات دورية تساعد في تبادل الخبراء والمعرفة العلمية بين مؤسسات التعليم العالي.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة عن سعادته بتحقيق حلمه بزيارة فلسطين هذا الوطن العزيز على قلوب الجميع، معرباً عن سروره بحفاوة الاستقبال الذي قدمته له جامعة فلسطين الأهلية.

وأشاد بالتطور الذي تشهده الجامعة، لافتاً إلى انه يتابع باستمرار اخبار وتطورات الجامعة على كافة الاصعدة، مؤكدا ان ذلك لم يكن ليحصل لولا الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة.

وتتخلل زيارة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة إلى فلسطين، ندوة قدمها في جامعة فلسطين الاهلية حول واقع التعليم العالي في الوطن العربي، إضافة الى جولة في مدينتي القدس وبيت لحم، وقدم رئيس الجامعة خلال اللقاء مُبادرة لإستضافة مركز مُتقدم للتبادل الأكاديمي العربي يكون مقرهُ الدائم جامعة فلسطين الأهلية واستعرض الدكتور الزير شرحاً توضيحيًا للوفد عن نشأة الجامعة وتطورها والكليات والاقسام العلمية التي تضمها ثم انتقل الوفد لزيارة بعض الكليات والأقسام والمبنى الجديد للجامعة الذي يجري تنفيذه حالياً.

كما التقى الوفد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو مويس بحضور رئيس هيئة الإعتماد ومدراء الإدارات في الوزارة ورئيس جامعة فلسطين الاهلية، وتم الاستماعُ الى شرحاً موجزاً من الدكتور ابو مويس عن واقع التعليم والتعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، تلاه اجتماعاً للوفد مع كافة الإدارات في الوزارة وتقديم شرحًا تفصيلًا لعمل هذه الادارات وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها ، بدوره قدم الدكتور سلامه شرحًا مُفصلاً عن أبرز الأنشطة والبرامج التي يقوم الاتحاد بتنفيذها على المستوى العربي والدولي وحث الوزارة على التواصل مع الجامعات الفلسطينية للاستفادة والمشاركة بالفعاليات التي يقوم الاتحاد بعقدها من خلال المؤسسات الاكاديمية التابعة لهُ ، مؤكداً على الخصوصية التي تتمتع بها الجامعات الفلسطينية وعلاقتها التاريخية مع الاتحاد .

الدكتور ابو مويس اطلع الوفد على ابرز التحديات التي تواجهها العملية التعليمية في دولة فلسطين في المراحل الدراسية والتعليم الجامعي نتيجة المُمارسات الاسرائيلية التي تسعى الى طمس الهوية العربية وتغيير المناهج ومنع الكفاءات العربية والدولية من الوصول الى الأراضي الفلسطينية خصوصًا أساتذة الجامعات مما يتسبب بعدم قدرة الجامعات على سد الفجوة في توفير أساتذة الجامعات لبعض التخصصات .

ثم قام الوفد يرافقه الدكتور ابو مويس بزيارة الى ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والاطلاع على الظروف الصعبة التي كان يعيشها في فترة الحصار ، وإستمع الى شرحاً موجزاً من المعنين للمراحل الصعبة التي مرت بها القضية الفلسطينية نتيجة الإحتلال للأرض العربية والصمود الأسطوري الذي يعيشهُ الشعب العربي الفلسطيني .

كما التقى الوفد بدولة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية في دار الرئاسة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور ابومويس وعدد من القيادات التعليمية، وأشاء الدكتور اشتية بهذه الزيارة التاريخية والمبادرة التي أطلقها الاتحاد بكسر الحصار المفروض على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية ودور هذه الزيارة في لم الشمل العربي، وأضاف ان هذه الزيارة رسالة للعالم بأن الوحدة العربية رسالة تحملها كافة الشعوب العربية في وجدانها وتاريخها ولن يُغير الاحتلال من مفهوم وحجم التعاون والتآخي بين الشعوب العربية ، ودعا الى عقد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية على الأراضي الفلسطينية وبارك مبادرة جامعة فلسطين الاهلية بإقامة مؤسسة عربية للتبادل الأكاديمين تكون تابعة للاتحاد ، كما أوضح أن الحكومة الفلسطينية قامت مؤخراً بطرح مُباردة الرواية الفلسطينية لتكون منارة للأجيال القادمة وشاهداً على الحقوق العربية ودحر الروايات الصهيونية المُزيفة حول الأرض والإنسان والتاريخ والتي أكد الدكتور سلامه على دعمهُ المُطلق لهذه المُبادرة وتعميمها على كافة المؤسسات التعليمية العربية .

كما قدم الدكتور سلامة شرحاً مُفصلاً عن نشأة وتطور اتحاد الجامعات العربية والدور المُهم الذي يقوم به في عدة مجالات أكاديمية على الصعيد العربي والدولي للمحافطة على الهوية العربية في كافة المحافل والمُناسبات العلمية والاكاديمية ، وضرورة إشراك الجامعات الفلسطينية في كافة أنشطة وفعاليات الاتحاد، كما استعرض الدكتور سلامة ابرز المشاريع الريادية التي يقوم بها الاتحاد مثل مشروع التصنيف العربي للجامعات والإطار الموحد للمؤهلات والسعي لإدراج المحلات العربية والدوريات في المنصة الدولية سكوبيس بالإضافة الى بناء سلسلة مُمتدة من العلاقات الدولية والتوسع بها بشكل متواصل لفتح آفاق وفضاءات تعاون بين الجامعات العربية والمنظمات والجامعات الدولية.

وبعد ذلك تم عقد لقاء موسع مع رؤساء الجامعات الفلسطينية في مدينة رام الله ضم كافة رؤساء الجامعات واعتبر رؤساء الجامعات الفلسطينية هذه الزيارة التاريخية تجسيد للوحدة العربية ورسالة دعم من الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الى الجامعات العربية للصمود والوقوف في وجة المُخططات الاسرائيلية التي تهدف الى عزل المؤسسات الاكاديمية عن الجسد العربي، وتم مناقشة عدد من القضايا التعليمية والاكاديمية المُشتركة ، كما قدم الدكتور سلامة ايجازاً عن ابرز الانجازات والبرامج التي يسعى الاتحاد لاستكمالها لخدمة منظومة التعليم العالي العربية .

وقام الوفد بزيارة لجامعة بوليتكنك فلسطين والتقى رئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم ونواب الرئيس والأساتذة العُمداء ثم انتقل الوفد لزيارة جامعة الخليل والتقى برئيس الجامعة الدكتور نبيل حساسنة وتم تبادل الأراء ووجهات النظر في بعض القضايا الأكاديمية .

وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة المسجد الأقصى المُبارك وقبة الصخرة المُشرفة والحرم الإبراهيمي وكنيستي المهد والقيامة