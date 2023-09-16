إحالة مخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

وبين مدير دائرة حماية المستهلك في محافظة جنين ياسر أبو صفط ان عملية الضبط تمت بمشاركة طواقم الضابطة الجمركية في مستودع المخالف وتبين ان

18 صنفاً من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تعود بعضها الى تاريخ

العام 2020

وجزء آخر

لا يحمل تاريخ صلاحية.

وأكد

أبو صفط على تكثيف جولات الرقابة والتفتيش على قطاع التجميل بالتعاون مع الشركاء بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين على مواد التجميل مؤكداً على اهمية الانتباه لبطاقة البيان ومكوناتها وتاريخ الصلاحية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع طواقم وزارة الصحة ، تنفذ حملات مستمرة على محال و مراكز وصالونات التجميل، للتأكد من صحة وسلامة مستحضرات التجميل المستخدمة.



