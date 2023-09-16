إحالة مخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

إحالة مخالف للنيابة العامة بعد ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
التاريخ
9/16/2023 9:12:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / أحالت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة جنين، مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية ضبط الطواقم مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، ولا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية في مستودع المخالف في محافظة جنين.
وبين مدير دائرة حماية المستهلك في محافظة جنين ياسر أبو صفط ان عملية الضبط تمت بمشاركة طواقم الضابطة الجمركية في مستودع المخالف وتبين ان
18 صنفاً من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تعود بعضها الى تاريخ
العام 2020
وجزء آخر
لا يحمل تاريخ صلاحية.
وأكد
أبو صفط على تكثيف جولات الرقابة والتفتيش على قطاع التجميل بالتعاون مع الشركاء بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين على مواد التجميل مؤكداً على اهمية الانتباه لبطاقة البيان ومكوناتها وتاريخ الصلاحية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع طواقم وزارة الصحة ، تنفذ حملات مستمرة على محال و مراكز وصالونات التجميل، للتأكد من صحة وسلامة مستحضرات التجميل المستخدمة.
MENAFN16092023000205011050ID1107081374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.