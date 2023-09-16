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رسالة خاصة من مصطفى قمر لأهل الإمارات والسعودية ولبنان والعراق

9/16/2023 9:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شوّق الممثل المصري مصطفى قمر متابعيه عبر منصات التواصل، بإمكانية مشاهدة فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم" وملاقاته قريباً.
وكان فيلم قمر قد تم طرحه في مصر يوم 30 أغسطس (آب) الماضي، محققاً ردود أفعال إيجابية لحقه إطلاق، يوم الخميس الماضي، بداية عرض الفيلم في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق.


وقال قمر على إنستغرام: "بشرى لجمهوري الغالي في الإمارات والسعودية ولبنان والعراق، سنشاهد الفيلم سوياً ونغني ونحتفل بنجاح أولاد حريم كريم".


ولم يشر قمر في منشوره إلى تاريخ محدد لزيارة هذه الدول حتى الآن، على الرغم من الأسئلة العديدة التي تم ذكرها في خانة التعليقات.

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