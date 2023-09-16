رسالة خاصة من مصطفى قمر لأهل الإمارات والسعودية ولبنان والعراق



وقال قمر على إنستغرام: "بشرى لجمهوري الغالي في الإمارات والسعودية ولبنان والعراق، سنشاهد الفيلم سوياً ونغني ونحتفل بنجاح أولاد حريم كريم".



ولم يشر قمر في منشوره إلى تاريخ محدد لزيارة هذه الدول حتى الآن، على الرغم من الأسئلة العديدة التي تم ذكرها في خانة التعليقات.



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