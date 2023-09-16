رسالة خاصة من مصطفى قمر لأهل الإمارات والسعودية ولبنان والعراق

رسالة خاصة من مصطفى قمر لأهل الإمارات والسعودية ولبنان والعراق
التاريخ
9/16/2023 9:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شوّق الممثل المصري مصطفى قمر متابعيه عبر منصات التواصل، بإمكانية مشاهدة فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم" وملاقاته قريباً.
وكان فيلم قمر قد تم طرحه في مصر يوم 30 أغسطس (آب) الماضي، محققاً ردود أفعال إيجابية لحقه إطلاق، يوم الخميس الماضي، بداية عرض الفيلم في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق.
وقال قمر على إنستغرام: "بشرى لجمهوري الغالي في الإمارات والسعودية ولبنان والعراق، سنشاهد الفيلم سوياً ونغني ونحتفل بنجاح أولاد حريم كريم".
ولم يشر قمر في منشوره إلى تاريخ محدد لزيارة هذه الدول حتى الآن، على الرغم من الأسئلة العديدة التي تم ذكرها في خانة التعليقات.
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