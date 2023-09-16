أطعمة لتنظيف رئة المدخن



ونستعرض في السطور التالية، أبرز الأطعمة المضادة للأكسدة التي تعمل على تنظيف الرئة، وتخلص الجسم من الالتهابات والشوائب.



أطعمة تقلقل من الالتهابات

وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية والحيوية، إن من أبرز الأطعمة التي تقلل من شوائب الجسم، وتحد من الالتهابات وتنظف الرئة، هي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وتزيد من مناعة الجسم.



أطعمة تنظف الجسم وتقضي على الشوائب

وأضاف جمال خلال حديثه، أن الأطعمة المضادة للأكسدة هي كل الأطعمة ذات اللون الأحمر الغنية بمادة الليكوبين، وهي:

- التفاح.

- البنجر.

- التوت الأحمر.

- الفجل.

- الفلفل الرومي الأحمر.



وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن من الأطعمة التي تقلل من الشوائب في الجسم، وتنقيه هي الأطعمة ذات اللون الأزرق، وهي:

- الباذنجان وخاصة قشره.

- التوت الأزرق.

- الكرنب ((كابوتشي)).

- التين البرشومي.

وأكد الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية، على أهمية تناول الكركم لأنه من المشروبات التي تكافح الالتهاب الناجم عن التدخين، والالتهاب بالجسم بشكل عام.

الكونسلتو

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