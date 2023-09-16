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السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم في ذمة الله

9/16/2023 9:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) انا للُه وإنا اليه راجعون
( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إناالِلّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعونَ )
بسم الله الرحمن الرحيم


( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)


انتقلت الى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم زوجة السيد تيسير عزت عميرة ،والدة كل من عزت ريم عمر عامر .
إنا لله وإنا إليه راجعون
صلاة الجنازة غدا ١٧/٩/٢٠٢٣ بعد صلاة الظهر في مسجد مقبرة سحاب والدفن في مقبرة سحاب
بيت الاجر سيكون في ديوان آل هاشم بالقرب من المستشفى التخصصي ابتداءاً من ١٧/٩/٢٠٢٣ لمدة 3 ايام من الساعه ١١-٢ للسيدات ومن الساعه ٥-١٠ للرجال راجيين منكم الدعاء للفقيده الغاليه
لا نقول الا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون

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