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دولة عربية ترفع الاجور وعلاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي

9/16/2023 9:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة الحد الأدنى للدخل لكافة العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وأوضح المتحدث لرئاسة الجمهورية في بيان، السبت، أن الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة سيصبح 4 آلاف جنيه (نحو 130 دولار) بدلا من 3500 جنيه حاليا.
كما وجه الرئيس المصري بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه مصري (نحو 19.5 دولار) بدلا من 300 جنيه حاليا لنفس الفئات.
وبحسب القرارات الجديدة، فقد تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، ويصل عدد المستفيدين منها إلى 11 مليون مواطن .
كما شملت القرارات الرئاسية رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 %، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه لذات الفئات.

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