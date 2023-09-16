دولة عربية ترفع الاجور وعلاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي

دولة عربية ترفع الاجور وعلاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي
التاريخ
9/16/2023 9:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة الحد الأدنى للدخل لكافة العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وأوضح المتحدث لرئاسة الجمهورية في بيان، السبت، أن الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة سيصبح 4 آلاف جنيه (نحو 130 دولار) بدلا من 3500 جنيه حاليا.
كما وجه الرئيس المصري بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه مصري (نحو 19.5 دولار) بدلا من 300 جنيه حاليا لنفس الفئات.
وبحسب القرارات الجديدة، فقد تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، ويصل عدد المستفيدين منها إلى 11 مليون مواطن .
كما شملت القرارات الرئاسية رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 %، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه لذات الفئات.
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