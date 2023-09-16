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طولكرم: الاحتلال يقتحم شويكة ويستولي على كاميرات مراقبة

9/16/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.


وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت الضاحية وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين .


وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، تعود لعدد من المحال التجارية في ضاحية شويكة.


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