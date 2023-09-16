طولكرم: الاحتلال يقتحم شويكة ويستولي على كاميرات مراقبة
التاريخ
9/16/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت الضاحية وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين .
وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، تعود لعدد من المحال التجارية في ضاحية شويكة.
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