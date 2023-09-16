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تشافي يحشد نجوم برشلونة لموقعة بيتيس

9/16/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال بيتيس، المقرر لها اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وشهدت اختيارات تشافي، غياب الثلاثي بيدري ورونالد أراوخو وفيرمين لوبيز.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
تير شتيجن - جواو فيليكس - بالدي - مارتينيز - جافي - فيران توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - أوناي
ويحتل برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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