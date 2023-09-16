تشافي يحشد نجوم برشلونة لموقعة بيتيس
التاريخ
9/16/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال بيتيس، المقرر لها اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وشهدت اختيارات تشافي، غياب الثلاثي بيدري ورونالد أراوخو وفيرمين لوبيز.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
تير شتيجن - جواو فيليكس - بالدي - مارتينيز - جافي - فيران توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - ماركوس ألونسو - روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - أوناي
ويحتل برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN16092023000208011052ID1107081367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.