هام من واتساب .. ميزة مرتقبة لجميع المستخدمين



وسوف تعتبر هذه الخطوة تحسناً كبيراً عن الحد السابق الذي كان يبلغ 7 أشخاص فقط.



وأضاف الموقع المتخصص بتغييرات واتساب أن زر الإجراء العائم حصل على تحديث يضيف أيقونة علامة الجمع، ويقدم التحديث أيضاً القدرة على بدء المكالمة الجماعية، ما يجعل هذه العملية أسرع من ذي قبل حيث إنه من الممكن الاتصال فوراً بمجموعة أكبر من المشاركين ببضع نقرات فقط.



وتتوفر ميزة المكالمات الجماعية مع 31 مشاركاً، لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، وتطرح المنصة خلال الأسابيع المقبلة هذا التحديث للمزيد عبر متجر "غوغل بلاي".

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