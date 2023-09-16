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هام من واتساب .. ميزة مرتقبة لجميع المستخدمين

9/16/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة تتيح للمستخدمين بدء المكالمات الجماعية مع 31 مشاركاً، إلى جانب تحسينات طفيفة على علامة التبويب للمكالمات.
ووفقاً لموقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، فإن هذه الميزة تم رصدها في النسخة التجريبية إصدار 2.23.19.16.


وسوف تعتبر هذه الخطوة تحسناً كبيراً عن الحد السابق الذي كان يبلغ 7 أشخاص فقط.


وأضاف الموقع المتخصص بتغييرات واتساب أن زر الإجراء العائم حصل على تحديث يضيف أيقونة علامة الجمع، ويقدم التحديث أيضاً القدرة على بدء المكالمة الجماعية، ما يجعل هذه العملية أسرع من ذي قبل حيث إنه من الممكن الاتصال فوراً بمجموعة أكبر من المشاركين ببضع نقرات فقط.


وتتوفر ميزة المكالمات الجماعية مع 31 مشاركاً، لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، وتطرح المنصة خلال الأسابيع المقبلة هذا التحديث للمزيد عبر متجر "غوغل بلاي".

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