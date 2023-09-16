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رونالدو يعلن الحرب على يوفنتوس

9/16/2023 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، مقاضاة يوفنتوس، بسبب عدم حصوله على الرواتب المؤجلة.
ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فقد قرر رونالدو، المضي قدمًا في الإجراءات القانونية ضد يوفنتوس، بسبب عدم دفع الأجور الخاصة به.
ويعود الأمر إلى موافقة رونالدو على تأجيل جزء من رواتبه سرًا مع يوفنتوس في بداية جائحة فيروس كورونا، والذي وصل إلى 19.9 مليون يورو.
وتعرض نادي يوفنتوس لإجراءات قانونية من المدعي العام في إيطاليا خلال العام الماضي، بسبب قضية تأجيل الرواتب سرًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك رونالدو قضائيا سيكون بمثابة صداع آخر في رأس اليوفي الذي تعرض مؤخرا لتحرك قضائي آخر من ليوناردو بونوتشي.
وطالب بونوتشي بالحصول على تعويضات، بعد استبعاده بشكل غير رسمي من تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليجري، قبل رحيله إلى يونيون برلين.

ملاع

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