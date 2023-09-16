مساعٍ من كبرى الدول الصناعية لحظر الألماس الروسي

مساعٍ من كبرى الدول الصناعية لحظر الألماس الروسي
التاريخ
9/16/2023 9:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توقع مسؤول بلجيكي، موافقة "مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الرائدة" على فرض حظر على واردات الألماس الروسي، خلال الأسبوعين المقبلين.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المسؤول القول إن الآلية ستضم حظراً مباشراً على المشتريات، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني القادم، وكذلك حظر غير مباشر الذي سيسري مفعوله تدريجياً.
وتحاول مجموعة السبع وحلفاؤها الأوروبيون التوصل إلى سبل إضافية لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي لكبح قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.
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