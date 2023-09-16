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مساعٍ من كبرى الدول الصناعية لحظر الألماس الروسي

9/16/2023 9:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع مسؤول بلجيكي، موافقة "مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الرائدة" على فرض حظر على واردات الألماس الروسي، خلال الأسبوعين المقبلين.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المسؤول القول إن الآلية ستضم حظراً مباشراً على المشتريات، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني القادم، وكذلك حظر غير مباشر الذي سيسري مفعوله تدريجياً.


وتحاول مجموعة السبع وحلفاؤها الأوروبيون التوصل إلى سبل إضافية لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي لكبح قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.


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