بريطانيا.. متسلق جدار الاسطبلات الملكية في قبضة الشرطة



وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً ألقي القبض عليه خارج الاسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.



وأضافت الشرطة أنه تم القبض على الرجل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو رهن الاحتجاز.

البيان