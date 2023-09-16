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بريطانيا.. متسلق جدار الاسطبلات الملكية في قبضة الشرطة

9/16/2023 9:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الشرطة في لندن إنها ألقت القبض على رجل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد رصده وهو يتسلق جدارا ليدخل الإسطبلات الملكية المجاورة لقصر بكنجهام.
وتلقى رجال الشرطة تقارير في الساعة 1:25 صباح اليوم السبت (0025 بتوقيت غرينتش) عن الرجل الذي يتسلق الجدار لدخول الاسطبلات الملكية الكائنة خلف حديقة القصر.


وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً ألقي القبض عليه خارج الاسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.


وأضافت الشرطة أنه تم القبض على الرجل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو رهن الاحتجاز.

البيان

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