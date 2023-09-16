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نيمار يطلق تصريحات بعد أول مشاركة مع الهلال في الدوري السعودي

9/16/2023 9:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إنه "سعيد" بالتكريم في أول مشاركة له في نادي الهلال السعودي أمام نادي الرياض.
وكتب نيمار في تغريدة عبر منصة "إكس": "سعيد جدا بالظهور الأول بالنصر، أشكر الجماهير على هذا التكريم".
وفاز الهلال على الرياض بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، ليتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، أمام مطارده الاتحاد صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة.
كما نشر نادي الهلال فيديو على حسابه في "أكس" فيديو لنيمار قال فيه أنه: "سعيد جدا بالظهور الأول والتمريرة الحاسمة، وسعيد جدا بالفوز الأول .. نحن معا، أراكم في المرة المقبلة".
وقال البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة أن مشاركة نيمار جاءت بهدف تجهيزه لمباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور نامانجان الأوزبكي، الإثنين المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وأضاف المدرب البرتغالي أن نيمار "صنع فارقا أمام الرياض.. لاعب مختلف على مستوى العالم.. الهجمات وسرعة التمرير من أهم ما يتميز به لاعبونا".

ملاعب

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