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بـ 1.9 مليون دولار... شركة ترفيه يديرها الذكاء الاصطناعي

9/16/2023 9:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إنشاء منصة للإنتاج الترفيهي يديرها الذكاء الاصطناعي، هي هدف رائدي الأعمال الأمريكيين في تكنولوجيا الترفيه الأخوان مايكل وبيتر سيوني، بتخصيصهما 1.9 مليون دولار تمويلاً أوّلياً لإطلاق شركتهما الجديدة "استرادا".


مايكل وبيتر سيوني تخليا عن مناصب كبرى لأجل تأسيس هذه الشركة ، ومن المتوقع إطلاق الشركة بشكل رسمي بداية العام المقبل


جاء ذلك في خضم إضراب كُتاب السيناريو في هوليوود المناهضين لشركات الإنتاج، التي تسعى إلى كتابة أعمال فنية جديدة ب الذكاء الاصطناعي.


وأعلن مايكل سيوني، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لـ"استرادا"، إطلاق شركة جديدة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي، تكون مهمتها تحضير كل ما يلزم الإنتاج الترفيهي، قبل وبعد الإنتاج.


وشدّد على أن الذكاء الصناعي الذي يشكل موضوعاً ساخناً، لن يحل في "استرادا" مكان أحد، وستكون له نفس القدرة على تطوير الأعمال، وتنفيذ المهام التي لا يرغب فيها المبتكرون، وفق ما نقلت "هوليوود ريبورتر".
وقال إن خطة الشركة تتمثل في إطلاق منصة ذكاء صناعي بالتوازي مع شبكة إلكترونية، تسمح لكل من يعمل في الإنتاج وما بعد الإنتاج، بإتمام المهام التي تستنفد الكثير من الوقت، في أقل وقت ممكن مع جودة عالية، دون أن تحل مكان البشر المبدعين.


وأعطى مثالاً، فقال إنه يمكن اللجوء إليها لتنقيح الأصوات بعد إتمام الدوبلاج، أو تنقية الموسيقى والمؤثرات البصرية، وهي مهام ستؤديها "استرادا" إلكترونياً.

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