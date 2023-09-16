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هل يخون الزلزولي برشلونة؟

9/16/2023 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يظهر المغربي عبد الصمد الزلزولي، نجم ريال بيتيس، اليوم السبت، لأول مرة أمام فريقه السابق برشلونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وكان الزلزولي لاعبا في البلوجرانا قبل عدة أسابيع، ليقرر الرحيل إلى ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وتحدث تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أن الزلزولي طلب الرحيل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، بسبب رغبته في المشاركة بانتظام.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الزلزولي سيكون "العدو الحميم" لبرشلونة في مباراة اليوم، بسبب أنه حضر فترة الإعداد مع النادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الزلزولي خاض أيضا بداية الموسم بقيمص البارسا، وبالتالي فإنه يعرف جيدا أفكار تشافي وخططه في الموسم الحالي.
وذكرت أن اللاعب المغربي سيشرح كل ما يعرفه من أسرار عن فكر برشلونة، وتشافي لزملائه ومدربه في ريال بيتيس.

ملاعب

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