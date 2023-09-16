تامر حسني يقود حملة للتبرع لمساعدة ليبيا والمغرب
التاريخ
9/16/2023 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يقود تامر حسني حملة واسعة في مصر للتبرع لمساعدة المنكوبين في المغرب وليبيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.
وناشد حسني جمهوره ومتابعيه في مصر التبرع حسب الإمكانات، بمواد غذائية أو بالدم أو بملابس أو أموال، أوغيرها.
وكتب حسني منشوراً طويلاً عبر حسابه على فيس بوك، معلقاً: "أتمنى من كل مصري محاولة تقديم اي دعم ولو بسيط"، معرباً عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا في البلدين، متمنياً عودة المفقودين إلى ذويهم، داعياً الله أن يحفظ الأمة العربية من كل سوء.
24
MENAFN16092023000208011052ID1107081230
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.