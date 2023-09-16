تامر حسني يقود حملة للتبرع لمساعدة ليبيا والمغرب

وكتب حسني منشوراً طويلاً عبر حسابه على فيس بوك، معلقاً: "أتمنى من كل مصري محاولة تقديم اي دعم ولو بسيط"، معرباً عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا في البلدين، متمنياً عودة المفقودين إلى ذويهم، داعياً الله أن يحفظ الأمة العربية من كل سوء.

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