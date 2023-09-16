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تامر حسني يقود حملة للتبرع لمساعدة ليبيا والمغرب

9/16/2023 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يقود تامر حسني حملة واسعة في مصر للتبرع لمساعدة المنكوبين في المغرب وليبيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.
وناشد حسني جمهوره ومتابعيه في مصر التبرع حسب الإمكانات، بمواد غذائية أو بالدم أو بملابس أو أموال، أوغيرها.


وكتب حسني منشوراً طويلاً عبر حسابه على فيس بوك، معلقاً: "أتمنى من كل مصري محاولة تقديم اي دعم ولو بسيط"، معرباً عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا في البلدين، متمنياً عودة المفقودين إلى ذويهم، داعياً الله أن يحفظ الأمة العربية من كل سوء.


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