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باسكال مشعلاني تحتفل بيوم ميلاد ابنها

9/16/2023 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، بيوم ميلاد ابنها إيلي أبو شديد من زوجها الملحن اللبناني ملحم ابو شديد، بحضور عدد من الاصدقاء والاقرباء، وسط أجواء من السعادة والفرح.
وشاركت باسكال مع متابعيها على حسابها عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر ابنها إيلي وعدد من أصدقائه بينما كانوا يستمتعون ويرددون أغنية عيد الميلاد أمام قالب الحلوى الذي صُمم على شكل كرة السلة، فيما ظهر زوجها الملحن ملحم أبو شديد وهو يعزف على البيانو.


وقد ارفقت باسكال الفيديو بالتعليق التالي: "عقبال المية يا حبيب قلبي وعمري، إن شاء الله كل أيامك حلوة بالنجاح والصحة".


وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وتمنوا لـ باسكال وابنها العمر المديد والصحة والسعادة، حيث كتب البعض تعليقا على الفيديو: "كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية حبيبي"، "عقبال المية، وتفرحي فيه يا رب".


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