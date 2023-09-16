مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي
التاريخ
9/16/2023 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اختتم في مركز شباب العريض، اليوم السبت ، البرنامج التدريبي للبنك الدولي بالشراكة مع وزارة الشباب وجمعية فتيات بني حميدة الخيرية بمشاركة 100 شاب وشابة في منطقة جبل بني حميدة.
واشتمل البرنامج على برامج التسويق الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافي والتسويق السياحي والتدوين وكتابة المحتوى والحملات الإعلامية .
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