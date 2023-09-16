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تنشيط السياحة تقيم معرضين بالصين لإبراز أهم جوانب المنتج الأردني

9/16/2023 8:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقامت هيئة تنشيط السياحة، معرضين متنقلين في الصين في كل من بكين وشنغهاي، خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة السفير الأردني في الصين ووفد من السفارة وبحضور ممثلين من وسائل الإعلام .


وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ،في بيان اليوم السبت، إن إقامة المعرضين تهدف الى تعزيز الوعي بالمنتج السياحي بالمملكة، وفرص التعاون المشتركة مع الجانب الصيني، وتقديم آخر التجارب السياحية في المملكة.


وأضاف، انه تم تقديم عرض تفصيلي يبرز أهم جوانب المنتج السياحي الأردني في كلا المدينتين، وتعريف القطاع السياحي الصيني بأهم التجارب السياحية التي يمكن تجربتها خلال زيارة الأردن، لافتا الى ان المملكة ستستقبل وفداً من كبار قادة الرأي المؤثرين الصينيين خلال الشهر الحالي، لتسليط الضوء على التجارب السياحية الأردنية ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.


من جانبه، أشاد السفير الأردني في الصين حسام الحسيني بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في الصين والأسواق العالمية عبر الترويج المستمر والمتنوع، مبديا اعحابه بهذا العمل وآثاره الواضحة على زيادة أعداد السياح إلى المملكة هذا العام.


واكد تقديم السفارة لأي دعم تحتاجه الهيئة للترويج للمملكة في السوق الصيني، لافتا الى جمالية التنوع الطبيعي والثقافي والفني في الأردن ما جعله محطّ أنظار صنّاع السينما والأفلام الصينية للتصوير فيه.


و عُقد لقاء على هامش المعرضين مع ممثلي كبرى شبكات التلفزة الصينية التي تبث باللغة العربية، حيث تم تنسيق استضافتهم لعمل تقارير متلفزة مختصة بالمنتج السياحي الأردني وبثها عبر القناة، إضافة الى لقاء آخر مع ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية، لبحث فرص تسيير رحلات طيران إلى المملكة.


وقدم أحد قادة الرأي الصينيين، عرضاً متخصصاً يسلط الضوء على جماليات المملكة وتنوعها، كما تم توزيع العديد من الجوائز على المشاركين في كلا الفعاليتين.


وشارك 120مكتبا من مكاتب السياحة والسفر الصينية والمؤثرين الصينيين وممثلين عن شركات الطيران الصينية في معرض بكين، في حين شارك 75 مكتبا من مكاتب السياحة والسفر الصينية والمؤثرين الصينيين وممثلين عن شركات الطيران الصينية في معرض شنغهاي.

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