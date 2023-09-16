بروفيسور يكشف 'علامة خفية' لمرض الزهايمر

ووفقا له، العلامات التقليدية المعروفة للمرض، مثل فقدان الذاكرة، لا تتطور على الفور. ولكن يجب أن يكون أقارب الشخص المسن حذرين إذا لاحظوا أنه فقد الاهتمام بالواقع المحيط به، أو في هواية من هواياته أو أي شيء كان مولعا به.



ويعتبر مرض الزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف (فقدان القدرات المعرفية) انتشارا، حيث يتوقف الدماغ عن تنفيذ وظائفه بصورة صحيحة، فتبدأ مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك. ويلاحظ هذه المرض عادة لدى كبار السن، ولكن سجلت حالات نادرة لظهور المرض مبكرا.



ويشير البروفيسور، إلى أن العلماء يواصلون البحث عن طريقة فعالة لعلاج المصابين بالمرض، وكذلك الإجراءات التي يمكن أن تقي من الإصابة به وتطوره وتساعد على تحسين صحة الدماغ. فمثلا في الولايات المتحدة، تم مؤخرا اعتماد دواء لعلاج هذا المرض، حيث يزعم المبتكرون أن دواء Leqembi (الاسم التجاري) فعال في محاربة الأعراض وإبطاء تطور المرض.



وتوصل باحثون من جامعة فيرونا الإيطالية، إلى استنتاج مفاده أن فنجانا من القهوة يمكن أن يكون بمثابة وسيلة وقائية ممتازة من تطور مرض الزهايمر.

روسيا اليوم

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