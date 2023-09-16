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الانهيار حتمي .. تحذيرات غربية لزيلينسكي

9/16/2023 8:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، نظام كييف من أن انهيار الجيش الأوكراني على الجبهة أمر محتوم، وأنه مسألة وقت فقط.


وقال في حوار صحفي، أن الجيش الأوكراني يحاول الصمود بأي ثمن حتى بداية موسم الأمطار والوحل، على أمل تجميد النزاع لبعض الوقت وتأخير الانهيار.


وأضاف: "أوكرانيا تعاني من خسائر لا يمكن تعويضها. عاجلا أم آجلا سوف تنهار"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني يواصل الآن القتال أملا منه في أن يعيق الخريف تقدّم القوات الروسية.


وأكد أن مثل هذه التكتيكات تحمل مخاطر هائلة بالنسبة للقوات الأوكرانية، لأنه قد يفقد الجيش الأوكراني المزيد من الجنود.


وأضاف أن الجيش الروسي لن يجمد القتال خلال موسم الأمطار والوحل، لأنه يعرف كيف يقاتل بشكل مثالي حتى في مثل هذه الظروف.


وحذر من أن كل هذا سيؤدي حتما إلى انهيار الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن قوات كييف ستستنفد احتياطياتها بحلول أكتوبر المقبل.


وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه منذ 4 أشهر، حيث أرسلت إلى القتال ألوية دربها الناتو وزودها بأفضل أسلحته وعتاده.


ومع ذلك، فشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي نجاح في جميع الجبهات، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث تم القضاء على أكثر من 71 ألف جندي أوكراني منذ بدء هذا الهجوم.

RT

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