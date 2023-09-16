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برشلونة يقطع الطريق على ريال مدريد والسيتي

9/16/2023 8:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قطع نادي برشلونة، الطريق على ريال مدريد ومانشستر سيتي، في صفقتين بارزتين خلال الموسم الحالي.
وزعمت تقارير في الأسابيع الأخيرة، أن ريال مدريد حاول الحصول على توقيع لامين يامال، أما مانشستر سيتي فقد استفسر عن إمكانية ضم أليكس بالدي.
وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه بموقع تويتر "وقع كل من لامين يامال وأليكس بالدي بالفعل على عقودهما الجديدة مع برشلونة منذ يوليو/تموز الماضي، قبل خوض الفريق لفترة الإعداد".
وأضاف رومانو "لقد وقع لامين يامال مع برشلونة حتى يونيو/حزيران 2026، وهو الحد الأقصى لمدة العقد، بسبب أن عمره 16 عاما، بينما وقع بالدي حتى صيف 2028".
واختتم "إعلان برشلونة عن التجديد الرسمي للثنائي، مجرد مسألة وقت".

ملاعب

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