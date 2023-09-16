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شاهد واستمع: صوت من الفضاء قبيل زلزال المغرب مباشرة ما حقيقته؟

9/16/2023 8:12:21 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- "لا تصدق أي شيء يبث على السوشيال ميديا".. شعار يجب الالتزام به في هذه الأيام التي تنتشر فيها الشائعات والمقاطع المزيفة كانتشار النار في الهشيم.


وفي هذا الشأن، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر كيف وثّقت الأقمار الاصطناعيّة صوت زلزال المغرب الأخير من الفضاء. إلا أنّ الادعاء خطأ، فالفيديو منشور قبل أشهرٍ من وقوع الزلزال.
ويصوّر الفيديو مشاهد من الفضاء ويُسمع صوت هادئ قبل أن يتحوّل فجأة إلى تشويش.


وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "الأقمار الاصطناعيّة توثّق زلزال المغرب مباشرة وقت حدوثه".
حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي انتشاره بعد أيام على الزلزال الذي وقع فجر السبت، بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني .


إلا أنّ المفاجأة هي أن الفيديو لا علاقة له بزلزال المغرب.


فبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة "فرانس برس"، فالتفتيش عن الفيديو أظهر أنه منشور قبل أشهر على موقع "يوتيوب".


وجاء في التعليق المرافق له أنّه مؤلّف من مجموعة من الصور التقطتها وكالة "ناسا" عام 2021 وجرى دمجُها بتقنية "تايم لابس".


وشرح صاحب الفيديو أنه أضاف إلى المقطع صوتاً مصدره مسبار "فان آلين" التابع لوكالة "ناسا"، الذي يهدف لاستكشاف الأحزمة الإشعاعية التي تحيط بالأرض وقياس المجالات الكهرومغناطيسية والجسيمات المشحونة وموجات الراديو.




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