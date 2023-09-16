تين هاج: سانشو غير مهم.. ولا يمكنه المساعدة



وحول البيان الذي أصدره اللاعب الإنجليزي ضد المدرب الهولندي، قال تين هاج خلال مؤتمر صحفي: "لا أفكر في بيان سانشو ولا أتحدث عنه، لأنه يجب علي الفوز بالمباراة المقبلة.. الأمر كله يتعلق بذلك".

وتابع: "يجب أن أركز على اللاعبين الموجودين والمتاحين.. يجب أن أرشدهم وأقوم بإعدادهم".

وعما إذا كان من المهم أن يتخذ موقفًا كمدير فني، بعدما كاد سانشو أن يصفه بالكاذب، أجاب تين هاج: "الأمر لا يتعلق بي فقط، بل بالفريق والنادي.. أحشد طاقتي لتقديم أفضل أداء ضد برايتون (في البريميرليج)".

مدة الأزمة؟

ووجه أحد الصحفيين سؤالا آخر لمدرب الشياطين الحمر، يقول فيه: "لقد تعاملت مع كريستيانو رونالدو بسرعة العام الماضي.. ما الوقت الذي تعتقد أن أزمة سانشو ستستغرقه للتوصل إلى حل؟".

فأجاب تين هاج: "لا أعرف.. لكن كما قلت، لا أفكر في ذلك.. أفكر في المباراة، وفي الطريقة التي يجب أن يتقدم بها الفريق للأمام.. سنذهب إلى دوري أبطال أوروبا.. لدي الكثير لأفكر فيه من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة".

وردا على سؤال يقول: "حذف سانشو منشوره من على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الندم.. لكن هل اعتذر؟"، قال المدرب الهولندي: "لا أعتقد أن هذا الموضوع مهم.. أعتقد أن المهم هو إعداد فريقي، وهذا ما أفعله بأفضل ما أستطيع".

واستطرد: "أضع كل جهدي لصالح اللاعبين المتاحين.. إنه غير متاح، لذا في هذه اللحظة هو ليس مهمًا، لأنه لا يمكنه المساعدة".

وعما إذا كان سانشو سيلعب مرة أخرى مع يونايتد؟ رد قائلا: "لا أعرف.. أنا جالس هنا، ولدينا مباراة كبيرة، وسنخوض مجموعة جديدة من المواجهات في برنامج مكثف.. أنا أركز على ذلك".

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