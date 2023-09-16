محام يقدم نصائح لحماية الناس من تبعات الجرائم الإلكترونية

1- حيث انه من المستقر في الفقه والادبيات القانونية انه لا يجوز التعذر بالجهل بالقانون، و بالتالي فمن غير المقبول قانونا عبارة "لم اكن اعلم ان هذا الفعل يجرمه القانون" , وعليه فإنه من الضروري لكل من يستخدم الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الاطلاع على القانون والتدقيق في كافة مواده.

2- لا بد من الحيطة و الحذر واختيار الكلمات والجُمل بعناية عند النشر او اعادة النشر او التعليق او التعامل مع الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي حيث قد يحتوي بعضها عبارات مُجرّمة بنص القانون باعتبارها ذم او قدح او تحقير او خبر كاذب او خطاب يحتوي عبارات كراهية او ازدراء اديان او اثارة فتنة او نعرات و غيرها من العبارات. مع الاخذ بعين الاعتبار ان هنالك جرائم ذات طابع تقني ايضا متعلقة بالاختراق و الحجب و الحذف او تدمير او افشاء المعلومات و غيرها.

3- بموجب المادة (25) من القانون فان المشرف والمسؤول عن ادارة المواقع والصفحات الالكترونية والجروبات (المجموعات) الخاصة والعامة او أي حساب او صفحة او قناة يتحمل مسؤولية كاملة في حال تم نشر او اعادة نشر مواد مخالفة للقانون من اي مشترك في الصفحة او الجروب او القناة او أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي. مما يعني ان المشرف( الآدمن) و مالك الحساب سيكون مسؤول عن ما يَكتُب او يَنشر غيره من الاعضاء أيضا عبر الموقع او الصفحة او الجروب او القناه سواء كان هذا النشر مباشرا او من خلال التعليقات او من خلال مشاركة المنشور.

4- من المهم تحديد المسؤول عن ادارة الصفحة بشكل واضح ويُفضّل ان يكون شخص واحد فقط وان لا تُنشر اي مادة على الصفحة الا بإذنه و موافقته، وان تكون الرقابة على النشر دقيقة ودائمة. و يشمل ذلك بالطبع التعليقات.

5- من المهم ايضا و تحديدا للمواقع و الصفحات و المجموعات العامة التي تتيح التعليق للجميع وضع صيغة إخلاء مسؤولية ( Disclaimer) في جميع الصفحات و الجروبات التي تتيح لمشتركيها التعليق أو النشر و ذلك بالصيغة المقترحة التالية (يُعلن مالك هذا الحساب انه غير مسؤول عن التعليقات و النشر او اعادة النشر على هذه المجموعة ( الجروب )او المنصة و ان اي تعليق او نشر او اعادة نشر على هذه المنصة او المجموعة لا يمثل بالضرورة رأي مالك المنصة او مدير (آدمن) الصفحة او المجموعة و ان اي تعليق او نشر او اعادة نشر أي مادة مكتوبة او مصورة فتقع على مسؤولية المعلق او الناشر و دون أي مسؤولية على مالك الصفحة او منشئ هذا الجروب او مدير الجروب. و في حال اعتبر اي شخص او جهة انه متضرر من اي تعليق فعليه مخاطبة و ابلاغ صاحب الصفحة من خلال البريد الإلكتروني التالي( ضرورة وضع ايميل يتم متابعته من صاحب العلاقة باستمرار) و سيقوم مالك الصفحة او مدير المجموعة بحذف او إزالة المادة المُبلغ عنها خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تلقي البريد الالكتروني . و ان مالك الحساب او الادمن غير مسؤول عن أي ضرر قد يصيب اي جهة او شخص ما قبل التبليغ و خلال ٢٤ ساعة التي تلي التبليغ و ما بعد إزالة او حذف المادة المُبلّغ عنها وذلك سندا لأحكام قانون الجرائم الالكترونية).

معاذ المومني/محام و مستشار قانوني