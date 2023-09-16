أرتيتا: خيسوس غير العالم لأرسنال في الموسم الماضي

أرتيتا: خيسوس غير العالم لأرسنال في الموسم الماضي
التاريخ
9/16/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
لندن/PNN- أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم بشكل كبير على اللاعب البرازيلي غابرييل خيسوس قائلا إنه“غير العالم لأرسنال في الموسم الماضي”.
ويمكن لأرتيتا أن يدفع بالمهاجم البرازيلي خيسوس أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم في المباراة المقررة أمام إيفرتون الأحد بعد تعافيه من سلسلة من الإصابات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية“بي إيه ميديا”.
وشارك خيسوس من مقعد البدلاء مرتين في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال هذا الموسم، وسجل آخر مرة في المباراة التي انتهت بالفوز على مانشستر يونايتد 3 / 1 في الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي.
لكن أرتيتا أكد أن أهمية خيسوس مهاجم مانشستر سيتي السابق لا تقتصر على تسجيل الأهداف فقط.
وقال أرتيتا الذي قاد أرسنال لإحراز المركز الثاني في الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي:“إنه لاعب رائع”.
وأضاف:“هو لاعب مهم حقا بالنسبة لنا. لقد غير عالمنا في الموسم الماضي. يمكنكم جميعا أن تروا ذلك. سيكون لاعبا مهما حقا بالنسبة لنا”.
وأضاف أرتيتا:“أعتقد أنه أضاف للفريق طاقة مختلفة، وإصرارا مختلفا، وتهديدا مختلفا، وشكل خوفا مختلفا للمنافسين”.
وتابع مدرب أرسنال:“لقد فعل هذا بطريقة طبيعية حقا، وأعتقد أنه ساهم بشكل هائل في الخطوة التي تقدمناها في الموسم الماضي... هو يصنع المساحات لزملائه وهذا من إمكانياته الهائلة”.
وكان أرسنال قد حقق آخر فوز له على إيفرتون في عقر داره في عام 2017، ويتطلع عبر مباراة الغد إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن سجل مرتين فقط في آخر خمس مباريات له على ملعب“جوديسون بارك” معقل إيفرتون.
(د ب أ)
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