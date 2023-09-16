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أرتيتا: خيسوس غير العالم لأرسنال في الموسم الماضي

9/16/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم بشكل كبير على اللاعب البرازيلي غابرييل خيسوس قائلا إنه“غير العالم لأرسنال في الموسم الماضي”.

ويمكن لأرتيتا أن يدفع بالمهاجم البرازيلي خيسوس أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم في المباراة المقررة أمام إيفرتون الأحد بعد تعافيه من سلسلة من الإصابات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية“بي إيه ميديا”.

وشارك خيسوس من مقعد البدلاء مرتين في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال هذا الموسم، وسجل آخر مرة في المباراة التي انتهت بالفوز على مانشستر يونايتد 3 / 1 في الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي.

لكن أرتيتا أكد أن أهمية خيسوس مهاجم مانشستر سيتي السابق لا تقتصر على تسجيل الأهداف فقط.

وقال أرتيتا الذي قاد أرسنال لإحراز المركز الثاني في الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي:“إنه لاعب رائع”.

وأضاف:“هو لاعب مهم حقا بالنسبة لنا. لقد غير عالمنا في الموسم الماضي. يمكنكم جميعا أن تروا ذلك. سيكون لاعبا مهما حقا بالنسبة لنا”.

وأضاف أرتيتا:“أعتقد أنه أضاف للفريق طاقة مختلفة، وإصرارا مختلفا، وتهديدا مختلفا، وشكل خوفا مختلفا للمنافسين”.

وتابع مدرب أرسنال:“لقد فعل هذا بطريقة طبيعية حقا، وأعتقد أنه ساهم بشكل هائل في الخطوة التي تقدمناها في الموسم الماضي... هو يصنع المساحات لزملائه وهذا من إمكانياته الهائلة”.

وكان أرسنال قد حقق آخر فوز له على إيفرتون في عقر داره في عام 2017، ويتطلع عبر مباراة الغد إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن سجل مرتين فقط في آخر خمس مباريات له على ملعب“جوديسون بارك” معقل إيفرتون.

(د ب أ)


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