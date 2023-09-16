حرائق الغابات تندلع مجددًا في الجزائر

وكشفت في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أن عملية الإخماد لا تزال متواصلة في حرائق غابات منطقة "عش الباز" في ولاية بجاية، فيما تم إخماد النيران في بلدية تيشي التابعة كذلك لولاية بجاية.

وأكدت الحماية المدنية إرسالها فرق دعم منذ، أمس الجمعة، لكل من ولاية البويرة، سطيف وبرج بوعريريج، لافتة إلى أن عملية الإخماد متواصلة، والحريق تحت السيطرة.

كما أعلنت عن إخمادها حريق غابة بقرية إيفداسن التابعة لبلدية أيت شافع في ولاية تيزي وزو.

وتأتي هذه الحرائق بعد عدة أشهر من مقتل 34 شخصًا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات اندلعت في ولايات شمالية وشرقية في البلاد.



