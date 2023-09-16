بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا تفرض حظرا على الحبوب الأوكرانية

بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا تفرض حظرا على الحبوب الأوكرانية
التاريخ
9/16/2023 8:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 قلت قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
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