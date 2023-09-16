الطباع يبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك



وأكد الطرفان في بيان اليوم السبت، الحرص على تنمية العلاقات الأردنية التشيكية والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات عالية، إذ تربطهما علاقات تاريخية تعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي.



وأشار الطباع إلى أهمية الدور التشاركي بين الأردن والتشيك، وحرص الجمعية على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، مؤكدا ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



وأكد أهمية تسهيل فرص الاستثمار المشترك، لا سيما أن الأردن يتمتع بمزايا استثمارية عالية ومنطقة جاذبة للاستثمارات.

