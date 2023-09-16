صواعق رعدية تودي بحياة 7 أشخاص غرب اليمن

صواعق رعدية تودي بحياة 7 أشخاص غرب اليمن
التاريخ
9/16/2023 8:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- لقي رجل وست نساء حتفهم وأصيب آخرون، السبت، جراء صواعق ضربت مديريتي اللحية والزهرة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
وحسب وكالة "سبأ" الحكومية، فإن أفراد أسرة مكونة من أربع نساء بينهن فتاتين، قضوا جراء صاعقة ضربت منزلهم في دير السليماني بمديرية اللحية في محافظة الحديدة.
كما توفي مواطن وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ثانية، ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة الساحلية، وأصيب ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة تم إسعافهم إلى المستشفى.
وأواخر الشهر الماضي، توفي
أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، بصواعق رعدية، حيث تشهد عدد من محافظات اليمن أحوالا جوية سيئة.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في أغسطس، أن الصواعق الرعدية أودت بحياة أكثر من 40 شخصا ونفوق المئات من الماشية في مختلف أنحاء اليمن، خلال شهر يوليو 2023، حسبما ذكره الموقع الإخباري "اليمن الآن".
وحذرت المنظمة الدولية من إمكانية حدوث عواصف رعدية خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أنه"مع استمرار موسم الأمطار في الخريف، هناك احتمال كبير لحدوث أنشطة البرق المستمرة، ما يمثل تهديداً خطيرا على الرعاة في معظم أنحاء البلاد".
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