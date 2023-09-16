الثوم... فوائد لا تحصى للجسم

خلصت دراسة أجريت مؤخراً في المملكة المتحدة إلى أن استهلاك الثوم يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بأشكال معينة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

وفي مقابلة مع صحيفة الإندبندنت، أكد بيتر روز، المؤلف المشارك للدراسة، على الإمكانات الكبيرة للتخفيف من مخاطر الأمراض وتعزيز صحة الإنسان. ومع ذلك، فقد أقر بأن التركيز يعود باستمرار إلى مسألة كيفية خضوع المكونات القائمة على الكبريت للتحولات الأيضية.

وفقا للبحث العلمي، فإن المكونات الكبريتية الموجودة في الثوم لديها القدرة على تعديل كمية جزيئات الإشارة الغازية. تلعب هذه الجزيئات دورًا أساسيًا في تنظيم العمليات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية للخلايا والأنسجة.