الثوم... فوائد لا تحصى للجسم

الثوم... فوائد لا تحصى للجسم
التاريخ
9/16/2023 8:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بحسب دراسة أجريت في بريطانيا فإن فوائد الثوم لا حدود لها. حيث ثبت أنه يقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري عند تناوله بانتظام.
خلصت دراسة أجريت مؤخراً في المملكة المتحدة إلى أن استهلاك الثوم يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بأشكال معينة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.
وفي مقابلة مع صحيفة الإندبندنت، أكد بيتر روز، المؤلف المشارك للدراسة، على الإمكانات الكبيرة للتخفيف من مخاطر الأمراض وتعزيز صحة الإنسان. ومع ذلك، فقد أقر بأن التركيز يعود باستمرار إلى مسألة كيفية خضوع المكونات القائمة على الكبريت للتحولات الأيضية.
وفقا للبحث العلمي، فإن المكونات الكبريتية الموجودة في الثوم لديها القدرة على تعديل كمية جزيئات الإشارة الغازية. تلعب هذه الجزيئات دورًا أساسيًا في تنظيم العمليات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية للخلايا والأنسجة.
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