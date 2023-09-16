(مينا ويذر) تصدر توقعاتها للخريف والشتاء بالاردن

مُلخص عام لهذه النشرة النصف موسمية

الفترة القادمة من شهر أيلول الحالي وشهر تشرين أول القادم رغم أنها تعتبر جزءاً من فصل الخريف إلا أنها بالعادة لا تساهم بالموسم المطري بنسبة كبيرة في المملكة (لا تزيد عن 3% بأفضل الأحوال) وبالعودة للأرشيف نجد أن سنوات كثيرة شهدت بداية الموسم المطري بشهر تشرين ثاني وحتى أواخره.

وبما أن هطول الامطار في فصل الخريف بالأردن يتأخر بالعادة عن بقية المناطق المجاورة والفترة المعتمدة (في مينا ويذر) والبداية الحقيقية للموسم المطري بشكل عام في تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام وهذا يعني أن هطول الأمطار قبل هذا التاريخ يعتبر مبكرا ولا يؤخذ به كمُؤشر عام على قوة الموسم المطري المقبل أو ضعفه حتى لو لم تهطل أمطار قبل تشرين ثاني.

ويتوقع خلال الفترة القادمة كبدايات فصل الخريف أن تشهد المملكة ومنطقة شرق المتوسط تقلبا طبيعيا بدرجات الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع وهي سمة الفترات الانتقالي والتي لا نزال ببدايتها.

وبالانتقال لتوقعات الشهر القادم (تشرين أول) وخلال الشهرين القادمين تشرين اول وتشرين ثاني، بالعادة يساهموا بالموسم المطري بنسبة (30%) من الموسم المطري للمملكة لا أكثر.

حيث يتوقع أن تبدأ فرص حالات عدم الاستقرار تدريجيا والأفضلية للعراق وبادية بلاد الشام بما فيها البادية الأردنية وشمال السعودية.

ثم تتحسن معطيات الثلث الثاني من الشهر القادم لاسيما حول منتصف الشهر باحتمالية تأثر عموم

بلاد الشام والعراق وشمال شبه الجزيرة العربية بأحوال جوية غير مستقرة على نطاق أوسع وارتفاع فرص حالة مطرية خريفية قد تمتد لعدة أيام.

تشرين ثاني 2023

تدريجيا تتحسن الفرص المطرية على شرق المتوسط نتيجة عبور سلس للكتل الهوائية الرطبة عبر جنوب أوروبا وحوض المتوسط باتجاه المنطقة الشرقية منه بما فيها بلاد الشام والعراق وصولا لحوض الخليج العربي فيما تقل عن معدلاتها ببقية الأجزاء من شبه الجزيرة العربية.

وفي الأردن قد تتركز الأمطار خلال هذا الشهر في الأجزاء الغربية منها مع سلوك مطري حول المعدلات العامة قد تزيد شمالا وأجزاء من غربها ودرجات حرارة حول معدلاتها العامة.

والمعطيات الأولية متفائلة بتحولات إيجابية رئيسية خلال شهر كانون أول 2023 وكانون ثاني 2024 تتمثل في انتقال منظومة الغلاف الجوي النشطة باتجاه شمال وشرق أوروبا ويحتمل أن تمتد إلى المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وقد ترتفع معها فرص بلاد الشام والعراق للتأثر بحالات جوية عديدة، وانخفاض واضح على درجات الحرارة وهطولات مطرية أعلى من معدلاتها العامة ودرجات حرارة دون معدلاتها العامة وننظر بعين التفاؤل لاحتمالية نشاط قطبي خلال النصف الأول من أربعينة شتاء 2024 مع فرص تساقطات ثلجية وفرص الصقيع.