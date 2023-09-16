رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة أندريس مانويل لوبيز أبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أبرادور.