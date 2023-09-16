حاكم الشارقة يدشن المرحلة الأولى من مجمع الساف السكني

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن توفير السكن الملائم والآمن للأسرة الإماراتية هو جزء رئيس من مشروع سموه في تكوين الأسرة في المجتمع من خلال دعم استقرارها وتوفير كافة احتياجاتها لعيش حياة كريمة مستقرة تسهم في تحقيق الأمان الأسري وتربية الأبناء بكل ما هو صالح.

جاء ذلك خلال تدشين سموه صباح اليوم“السبت” المرحلة الأولى من مجمع الساف السكني بمدينة كلباء، الذي يتضمن 151 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 122 مليون درهم وعلى مساحة 417 ألف متر مربع.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة“ مشروع الإسكان جزء من برنامج تكوين الأسرة والعمل على إيجاد سبل الراحة والطمأنينة والمكان الآمن، والأمان للعائلة ليس فقط من ضرر الآخرين وإنما أيضاً الأمان في رزقها وعبادتها وانتمائها لمجتمعها، التكوين الجديد في مدينة كلباء ليس فقط عبارة عن أسمنت وحديد وإنما تكوين للأسرة”.

وأوضح سموه العمل على تكامل أجزاء تكوين الأسرة الذي يشتمل على التربية وفيها تقع المسؤولية الأكبر على الأب والأم فلديهما ما لا يستطيع أحد التعويض عنه كالحنان والدفء والأمان الذي يحتاجه الابن بالإضافة إلى دور الحضانة، والجامعات والمدارس وغيرها، وتوفير مختلف الطرق والوسائل التي تعزز من الإيمان والقيم الصالحة كانتشار المساجد والمؤسسات المعنية بالأطفال والناشئة والفتيات وكل ذلك يوفر جزءا من التربية والتأسيس الصحيح للأسرة .

وأشار سموه إلى أن الوظيفة ركيزة أساسية للأسرة، مؤكداً العمل على إيجادها وتوفيرها بما يعزز من ترابط واستقرار الأسرة، قائلاً سموه“ نتمنى أن يكون أبناء كلباء آمنين في رزقهم لا يرتحلون مسافات طويلة لأن هذه المسافات تعرض الإنسان للخطر وتضيع عليه الوقت والرجوع إلى أهله، ولن يكتمل برنامجي إلا بإيجاد هذه الوظائف”.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة“ نلاحظ أن البلد بدأت تتغير شكلاً وعلى مستويات أخرى أيضاً، وانشغلت الناس بالتنافس على محبة بلدهم، وزاد ترابط المجتمع مع معطياته ومع الآخرين، وإذا ما انتشرت ظواهر شاذة فهذه فقاعات لا تطول ولا يحسبها الناس أنها ظواهر عامة”.

وأشار سموه إلى أن مجمع الساف توفرت فيه كافة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، موجهاً سموه بالعمل على تطوير مختلف الخدمات في منطقة الغيل كالصرف الصحي والطرق والزراعة والمظاهر الحضرية، مؤكداً سموه استمرار تطوير المناطق واحدة تلو الأخرى باختلاف احتياجات كل منطقة سواء في إحلال المساكن أو المباني أو توفير البنية التحتية لتصبح كافة مناطق كلباء متطورة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة مادة مرئية تناولت مراحل مشروع مجمع الساف السكني وأهم مرافقه ومميزاته والأثر الذي سيعكسه على استقرار الأسرة الإماراتية.

ويتضمن المجمع مساكن متنوعة التصميم حيث يوفر ثلاثة نماذج هي التصميم الإسلامي والمحلي والحديث، ويضم كل مسكن 5 غرف بمساحة 322 مترا مربعا، كما استغرق العمل على إنجاز المرحلة الأولى من المجمع 18 شهراً، ومن المتوقع تسليم المرحلة الثانية في نهاية فبراير القادم.

كما يضم المشروع حديقة عامة لقاطني المجمع ومختلف الخدمات الأخرى بالإضافة إلى اكتمال أعمال الطرق وتمديدات الكهرباء والغاز والصرف الصحي مما يجعل من مجمع الساف متكامل الخدمات.

واطلع سموه خلال التدشين على نموذج لصندوق مفاتيح المسكن الذي سيتم تسليمه للمواطنين من مستحقي المساكن والذي يرمز في محتواه إلى الترحيب بصاحب المسكن وتهنئته.

وقام سموه بزراعة شجرة اللوز ضمن حديقة الساف التي تتوسط المجمع وستوفر لسكان المجمع المرافق الترفيهية ومتنفساً للأسرة بكافة أفرادها من رجال ونساء وأطفال.

حضر التدشين بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة .. كل من : الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج إسكان الشارقة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وعدد من المسؤولين.