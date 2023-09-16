Saturday, 16 September 2023 03:48 GMT

الكائنات الفضائية أصلها كعكة.. مقطع فيديو يثير الجدل

9/16/2023 7:12:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من جثث الكائنات الفضائية التي عُرضت قبل أيام داخل البرلمان المكسيكي.

وصمم مستخدمون مقطع فيديو نشره حساب يحمل اسم "Pubity's" عبر موقع "X" (تويتر سابقًا)، يظهر فيه جثمان الكائن الفضائي كأنه قطعة كعك قابلة للأكل.

وعلق الحساب على المقطع بقوله: "اكتشفنا أن جثة كائن فضائي مشتبه به هي كعكة".

حظي هذا المقطع بتداول واسع خلال الساعات الماضية، بحيث تجاوزت مشاهداته حاجز الـ2 مليون مشاهدة.

كان البرلمان المكسيكي عرض الجثامين خلال جلسة استماع حول "أجسام مجهولة"، قيل إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة عُثر عليها في البيرو.

وخلال الجلسة، التي عقدت الثلاثاء، عُرضت على الجمهور جثتان قيل إنهما من نوع غريب "غير بشري"، ويزعم أن البقايا المحنطة التي عرضت أمام الكونغرس في صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها من كوسكو، بيرو عام 2017، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف باحثون، أمام الجمهور، أن الجثتين لهما تركيبة وراثية مختلفة بنسبة 30% عن تركيبة البشر، والتي قالوا إنها تظهر أن الجثتين من نوع آخر.

وظهرت الجثتان بثلاثة أصابع في الأيدي والأقدام وبدون أسنان، وكان عمرهما أكثر من 1000 عام.

وقال الطيار السابق بالبحرية الأمريكية جايمي موسان، الذي قاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن: "هذه العينات ليست جزءا من تطورنا الأرضي. لا نعرف ما إذا كانوا فضائيين أم لا، لكنهم كانوا أذكياء وعاشوا معنا. نحن لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح، يجب أن نتقبل هذا الواقع".

والشهر الماضي، ذكرت قناة Al Rojo Vivo أن سكان قرية صغيرة في بيرو ناشدوا الجيش بالتدخل بعد مزاعم عن هجوم من قبل "كائنات فضائية".

وقالت القناة إن الشرطة تبحث في تصريحات ممثلي قبيلة إكيتو، التي تعيش شمال شرق ليما، بشأن هجمات "كائنات بطول مترين برؤوس كبيرة وعيون صفراء".

MENAFN16092023000151011027ID1107081138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث