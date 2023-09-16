الكائنات الفضائية أصلها كعكة.. مقطع فيديو يثير الجدل

الكائنات الفضائية أصلها كعكة.. مقطع فيديو يثير الجدل
التاريخ
9/16/2023 7:12:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من جثث الكائنات الفضائية التي عُرضت قبل أيام داخل البرلمان المكسيكي.
وصمم مستخدمون مقطع فيديو نشره حساب يحمل اسم "Pubity's" عبر موقع "X" (تويتر سابقًا)، يظهر فيه جثمان الكائن الفضائي كأنه قطعة كعك قابلة للأكل.
وعلق الحساب على المقطع بقوله: "اكتشفنا أن جثة كائن فضائي مشتبه به هي كعكة".
حظي هذا المقطع بتداول واسع خلال الساعات الماضية، بحيث تجاوزت مشاهداته حاجز الـ2 مليون مشاهدة.
كان البرلمان المكسيكي عرض الجثامين خلال جلسة استماع حول "أجسام مجهولة"، قيل إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة عُثر عليها في البيرو.
وخلال الجلسة، التي عقدت الثلاثاء، عُرضت على الجمهور جثتان قيل إنهما من نوع غريب "غير بشري"، ويزعم أن البقايا المحنطة التي عرضت أمام الكونغرس في صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها من كوسكو، بيرو عام 2017، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكشف باحثون، أمام الجمهور، أن الجثتين لهما تركيبة وراثية مختلفة بنسبة 30% عن تركيبة البشر، والتي قالوا إنها تظهر أن الجثتين من نوع آخر.
وظهرت الجثتان بثلاثة أصابع في الأيدي والأقدام وبدون أسنان، وكان عمرهما أكثر من 1000 عام.
وقال الطيار السابق بالبحرية الأمريكية جايمي موسان، الذي قاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن: "هذه العينات ليست جزءا من تطورنا الأرضي. لا نعرف ما إذا كانوا فضائيين أم لا، لكنهم كانوا أذكياء وعاشوا معنا. نحن لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح، يجب أن نتقبل هذا الواقع".
والشهر الماضي، ذكرت قناة Al Rojo Vivo أن سكان قرية صغيرة في بيرو ناشدوا الجيش بالتدخل بعد مزاعم عن هجوم من قبل "كائنات فضائية".
وقالت القناة إن الشرطة تبحث في تصريحات ممثلي قبيلة إكيتو، التي تعيش شمال شرق ليما، بشأن هجمات "كائنات بطول مترين برؤوس كبيرة وعيون صفراء".
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