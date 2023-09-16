معادلة رياضية حيّرت الآلاف.. هل تعرفون الحل؟

وسبب سؤال في امتحان لأطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 11 مشاكل كبيرة للبالغين في منتدى الولايات المتحدة "رديت".

فقد اجتذب السؤال المعقد آلاف المحاولات وما يقرب من 10000 تعليق، حيث قال أحد البالغين إنه جعلهم يشعرون بالغباء حقا، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

السؤال:

وجاء في السؤال: "قرأ كلاين 30 صفحة من كتاب يوم الاثنين و1/8 من الكتاب يوم الثلاثاء. وأكمل الربع المتبقي من الكتاب يوم الأربعاء. كم عدد الصفحات الموجودة في الكتاب؟".

ودفع هذا السؤال الكثيرين إلى محاولة العثور على الإجابة الصحيحة، بينما بدا الآخرون محبطين بشكل واضح.

في الأثناء، استرجع بعض الأشخاص ذكرياتهم وناقشوا طرق الحساب التي استخدموها لإكمال واجبات الرياضيات أثناء وجودهم في المدرسة.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للضحك هو أن بعض المستخدمين فشلوا في إكمال السؤال، بينما لم يجب عليه آخرون على الإطلاق.

أما أولئك الذين أجابوا على السؤال بشكل صحيح أوضحوا أن المنطق كله موجود في "الوحدات"، بالإضافة إلى استخدام التفاصيل خطوة بخطوة للوصول إلى إجابتك.

الإجابة الصحيحة

وأجمع معظم البالغين بالإجماع على أن الإجابة الصحيحة هي 48 صفحة، وهي كالآتي:

كتاب واحد = 30 صفحة + 1/8 كتاب + 1/4 كتاب. الكتاب الواحد = 30 صفحة + 3/8 كتاب. كتاب واحد - 3/8 كتاب = 30 صفحة. 5/8 الكتاب = 30 صفحة. الكتاب الواحد = 48 صفحة.

ولتفسير ذلك كتب أحدهم:

"لقد قيل لنا أنه قرأ 30 صفحة يوم الاثنين." نحن نعلم أنه قرأ 5/8 من الكتاب يوم الاثنين. إذن 30 صفحة = 5/8 الكتاب. إذن كم هو ثمن الكتاب؟ نحن نعلم أن 30 صفحة هي 5/8. 30 صفحة مقسمة على خمسة هي ست صفحات. لذا فإن الوحدة المكونة من ست صفحات تساوي 1/8 الكتاب. وبالتالي فإن الكتاب عبارة عن ثماني وحدات من ست صفحات أي ما يعادل ثمانية مضروبة في ستة = طول 48 صفحة.

وهل عرفت عزيزي القارئ الجواب قبل قراءة النص، إذا كان جوابك نعم فشاركنا بالتعليقات.