المدعي الخاص يطلب إصدار أمر بالحدّ من تصريحات ترامب قبل محاكمته

واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين.

وردّ ترامب سريعا على منصته“تروث سوشال” قائلًا“إذًا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسًا (...) ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟”.

واعتبر سميث أن تصريحات ترامب“قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود”.

وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب“قد يخشى منطقيًا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه”.

ويعدّ ترامب الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024. الا أنّ الرئيس السابق يواجه اعتباراً من آذار/ مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.

وستبدأ محاكمته في الرابع من آذار/ مارس 2024 عشية“الثلاثاء الكبير”، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم.

وحتى ذلك الحين، يسعى سميث إلى أن يُمنَع الملياردير الجمهوري من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذُكر اسمه في القضية أو قد يُذكر أو بشأن الشهود المستقبليين.

وسبق لترامب أن اتهم تشاتكن بأنها“تكرهه” ووصف مكتب المدّعي الخاص بأنه“فريق من البلطجيّة”.

واعتبر مكتب المدّعي أن هذه التصريحات تحوّلت إلى تهديدات حقيقية، لافتًا إلى أنه“من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتّهم”.

في منتصف آب/ أغسطس، أوقفت امرأة في ولاية تكساس على خلفية توجيهها تهديدات بالقتل للقاضية تشاتكن التي لم تستجب بعد طلب سميث بالحد من تعليقات ترامب قبل محاكمته.

أ ف ب