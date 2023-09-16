برعاية الرئيس: افتتاح مهرجان أيام العنب الخليلي في البلدة القديمة

وشارك في فعاليات مهرجان العنب بنسخته الثالثة كل من: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي ممثلا عن الرئيس، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، وحشد كبير من ممثلي المؤسسات المختلفة والأجهزة الأمنية.

وحيّا زكي الحضور وأهالي البلدة القديمة باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس، مبينا أنّ معركتنا مع الاحتلال هي معركة على الأرض، لافتا إلى أنّ هذا الزخم الشعبي في البلدة القديمة المغلقة بمثابة رسالة للمحتل بأنّ هذه الأرض ستتحرر بتضافر جهود كل الفلسطينيين، مؤكدا أنّ المزارع الفلسطيني هو المناضل الحقيقي في حماية أرضه وتعميرها.

بدوره، اعتبر القائم بأعمال محافظ الخليل خالد دودين، هذه الفعاليات من أهم البرامج النضالية لإحياء البلدة القديمة، مؤكدا أنّ هذه الأرض لنا وسنحافظ عليها حتى الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وفي كلمته، أكد أبو سنينة تنظيم هذه الفعالية في قلب البلدة القديمة تأكيدا على فلسطينية المكان، وصمود الفلسطينيين فيه، رغم كل ممارسات الاحتلال التعسفية، لافتا إلى أنّ العنب ارتبط ارتباطا تاريخيا بالخليل.

وشدد على أنّ البلدية ستبقى داعمة لكل المشاريع التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده إدريس إن الحفاظ على الأمن أحد أهم العوامل في جذب الزوّار للبلدة القديمة، لافتا إلى أنّ البلدة القديمة تُعمّر بتضافر جهود الجميع. ودعا المواطنين إلى تكثيف تواجدهم وزيارتهم للبلدة القديمة والتسوق منها لإنعاش الحركة التجارية فيها.

بدوره، أكد الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي لوزارة الزراعة طارق أبو لبن، أنّ البلدة القديمة عنوان الحياة في الخليل، مبينا أنّ العنب يُعدُّ المنتج الزراعي الأول في الخليل والثاني على مستوى فلسطين.

وأكد أنّ وزارة الزراعة ستواصل حماية هذا المنتج من المنافسة غير العادلة مع منتجات المستوطنات.

من جانبه، أكد رئيس لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، أنّ البلدة القديمة بحاجة إلى التواجد الفلسطيني بشكلٍ دائم، لتفويت الفرصة على المحتل الذي يسعى إلى تهجير سكانها وإفراغ المنطقة من أهلها، مشددا على أنّ تواجد الجميع باستمرار يُعزز صمود المواطنين والتجار.

من جهته، أوضح مدير منطقة الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني نزار بالي أنّ الرعاية لهذه الفعالية تأتي في إطار دعم صمود أهالي البلدة القديمة، ودعم الإنتاج الوطني الزراعي في ظل التحديات الكبيرة التي تُواجه المزارع الفلسطيني، لافتا إلى أنّ القطاع الزراعي من أهم القطاعات ومقومات الصمود الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ العنب الفلسطيني سيبقى رمزا وطنيا يعبر عن هويتنا الحضارية والتاريخية.