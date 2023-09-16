تغير ملموس على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم .. هكذا بلغ سعر البيع !

تغير ملموس على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم .. هكذا بلغ سعر البيع !
التاريخ
9/16/2023 7:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي اليوم السبت ، بعد ارتفاع سعر غرام الذهب 30 قرشاً .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
ووصل سعر الاونصة الى 1923.4 دولارا في التداولات العالمية
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