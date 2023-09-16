مطالب بإصدار أمر بالحدّ من تصريحات ترامب

مطالب بإصدار أمر بالحدّ من تصريحات ترامب
التاريخ
9/16/2023 7:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن، إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قبل محاكمته الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020.
واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفيدرالية، أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين.
وردّ ترامب سريعا على منصته "تروث سوشال" قائلًا "إذًا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسًا.. ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟".
واعتبر سميث أن تصريحات ترامب "قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود".
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