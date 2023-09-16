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مطالب بإصدار أمر بالحدّ من تصريحات ترامب

9/16/2023 7:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن، إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قبل محاكمته الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020.
واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفيدرالية، أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين.
وردّ ترامب سريعا على منصته "تروث سوشال" قائلًا "إذًا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسًا.. ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟".
واعتبر سميث أن تصريحات ترامب "قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود".

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