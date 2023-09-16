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شاهد : فريق الانقاذ الدولي الأردني : لا وقت للراحة - صور

9/16/2023 7:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مديرية الامن العام ، ان فريق الانقاذ الدولي الأردني بدأ منذ لحظة الوصول عمليات مساعدة الأشقاء الليبين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات في مدينة درنة.
ونشرت المديرية مجموعة من الصور لعمليات البحث والإنقاذ ، وعلقت عليها : لا وقت للراحة أو الانتظار ...صور توثق بدء عمل فريق الانقاذ الدولي الاردني، منذ لحظة الوصول وصباح اليوم، لمساعدة الأشقاء الليبين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات في مدينة درنة ".

























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