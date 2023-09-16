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الصين تكافح جدري القردة بالإجراءات ضد كورونا

9/16/2023 7:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت السلطات الصحية في الصين، يوم الجمعة، إن البلاد تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل كورونا، بداية من 20 سبتمبر (أيلول)، بعد تسجيل قرابة 500 إصابة في الشهر الماضي.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إن مرض جدري القردة يندرج تحت الفئة ب، وسيكون التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة.


وبموجب ذلك يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات، أو تعليق العمل والمدارس، أو إغلاق بعض الأماكن عند تفشي المرض.
وتشمل الفئة ب للأمراض المعدية حالياً مثل كورونا، والإيدز، والتهاب الجهاز التنفسي الحاد، سارس.
وقالت اللجنة: "رصدت أكثر 20 مقاطعة في الصين إصابات بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر (أيلول) 2022 وبداية انتشار الإصابات في يونيو (حزيران) 2023، ما أدى إلى استمرار تفشي المرض، والعدوى"
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في 8 سبتمبر (أيلول) إن الصين سجلت في أغسطس (آب) 501 إصابة جديدة بجدري القردة دون وجود تسجيل إصابات خطيرة أو وفيات.
ورصد الفيروس لأول مرة في القرود، وينتقل بشكل رئيسي بالاتصال الوثيق مع المصاب.

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