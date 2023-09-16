الصين تكافح جدري القردة بالإجراءات ضد كورونا



وبموجب ذلك يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات، أو تعليق العمل والمدارس، أو إغلاق بعض الأماكن عند تفشي المرض.

وتشمل الفئة ب للأمراض المعدية حالياً مثل كورونا، والإيدز، والتهاب الجهاز التنفسي الحاد، سارس.

وقالت اللجنة: "رصدت أكثر 20 مقاطعة في الصين إصابات بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر (أيلول) 2022 وبداية انتشار الإصابات في يونيو (حزيران) 2023، ما أدى إلى استمرار تفشي المرض، والعدوى"

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في 8 سبتمبر (أيلول) إن الصين سجلت في أغسطس (آب) 501 إصابة جديدة بجدري القردة دون وجود تسجيل إصابات خطيرة أو وفيات.

ورصد الفيروس لأول مرة في القرود، وينتقل بشكل رئيسي بالاتصال الوثيق مع المصاب.

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