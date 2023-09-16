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تفاعل كبير من الجمهور مع نهاية مسلسل سفاح الجيزة

9/16/2023 7:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بمجرد انتهاء عرض مسلسل "سفاح الجيزة"، بطولة أحمد فهمي وركين سعد، والذي عرض على منصة شاهد، تصدرت أخبار تفاعل الجمهور مع الحلقة الأخيرة محركات البحث خلال الساعات الماضية.


وأشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد بأحداث المسلسل حيث كتب أحد المشاهدين قائلاً: "شاهدت آخر حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، وكانت نهاية رائعة جدًّا للمسلسل نادرًا ما أشاهد أعمال عربية بأفكار جديدة، والمشهد الأخير من المسلسل يفسر لنا كيف الشخص يتحول لأسوأ نسخة طول ما يتعرض للضغط النفسي من البيئة"، فيما كتب مشاهد آخر: "نهايته بتقول إنه فيه جزء تاني"، وعلق ثالث كاتباً: "نهاية غير مفهومة بالمرة ولكن تمثيل جبار بمشاعر شابوه".


وطالب مشاهد بعمل جزء ثان من المسلسل قائلاً: "عايز جزء تاني مليش دعوة"، فيما أشاد أحد المشاهدين بأداء أبطال العمل قائلاً: "أداء في قمه الإبداع ما حسينه إنه تمثيل والمسلسل روعة تعلقنا به وعشنا مع الأحداث طول الحلقة واحنا خايفين على آدم لتقتله أو تموت أنت.. منتظرين الجزء الثاني بفارغ الصبر".


المسلسل تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وبطولة أحمد فهمي وباسم سمرة وحنان يوسف وصلاح عبد الله وركين سعد وداليا شوقي.

لها


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