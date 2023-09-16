الإعصار لي يقترب من نيو إنجلاند وكندا



ويمكن أن يشمل المسار المحتمل توجه العاصفة مباشرة إلى خليج فندي الذي يفصل بين الإقليمين وبه أحد أعلى مستويات المد والجزر في العالم، إذ يصل الفارق بين موجة المد والجزر إلى 12 مترا أو إلى 16 مترا عند رأس الخليج.



وأصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرا من عاصفة مدارية يشمل مئات الأميال من الساحل من ماساتشوستس إلى نوفا سكوتيا، مما يؤثر على نحو تسعة ملايين شخص.



ومن المتوقع ارتفاع الأمواج بما بين 30 إلى 90 سنتيمترا في معظم أنحاء نيو إنجلاند، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.



كما يُتوقع سقوط ما بين خمسة و12.5 سنتيمترا من الأمطار وأن تهب رياح مدارية قوية على المناطق الساحلية.



وفي إجراء احترازي لذلك، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان طوارئ لولاية مين، إذ قدمت المساعدة الاتحادية للولاية قبل العاصفة.



وظل لي يتحرك كإعصار كبير فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، وهدد برمودا لفترة وجيزة لكن دون أن يتسبب في أضرار لأي أشخاص على اليابسة.

البيان