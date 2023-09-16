الصباح أم المساء .. خبراء يكشفون أفضل وقت للاستحمام من أجل صحتك

ومن المهم الإشارة إلى أن مدة الاستحمام الموصى بها لا تزيد عن 10 دقائق، مع درجة حرارة معتدلة. وهناك عدد من الإيجابيات والسلبيات للاستحمام في الصباح والمساء، ولكن الإجماع العام هو أن الاستحمام في المساء هو الأفضل.



ووفقا لأراغونا جوزيبي، الطبيب العام والمستشار الطبي في "Prescription Doctor"، فإن الأمر كله يرجع إلى التفضيل الشخصي، لكنه يعتقد أن "الاستحمام ليلا يعد الأفضل للنظافة ولتعزيز النوم الجيد".



وقال: "إن الاستحمام في المساء هو أفضل وسيلة للاسترخاء، ويساعد على التخفيف من التوتر الناجم عن العمل أو التمارين الرياضية، وإزالة الأوساخ من النهار للمساعدة في الحصول على نوم أفضل ليلا من خلال الشعور بالنظافة، والنعاس الذي يسببه استخدام الماء الساخن".



وتابع: "يمكن لجسمك وشعرك أن يلتقطا المواد المسببة للحساسية والمهيجات والأوساخ المحمولة في الهواء، خاصة في أشهر الصيف من حبوب اللقاح والمواد الكيميائية والعرق. لذلك إذا ذهبت إلى السرير دون الاستحمام، فسوف تنتقل هذه الأشياء إلى سريرك".



وأضاف الخبير أيضًا أن عدم الاستحمام ليلا قد يسبب مشاكل مثل جفاف الجلد وحب الشباب.

ومع ذلك، يمكن القول أن الاستحمام في الصباح يمكن أن يساعد في تنشيط البشرة وتحفيز خلايا الدم. يتم تنظيف البشرة من الزيوت المتراكمة خلال الليل من خلال دش الصباح، لكن طبيبة الجلد ساشا كور من "Beauty + Skin Clinic" ذكرت أن أي غسول للوجه يمكن أن يحل هذه المشكلة دون الاستحمام.



وأوضحت ساشا، التي تؤيد أيضا الاستحمام المسائي: "الاستحمام في المساء يزيل جميع الشوائب التي تراكمت على بشرتك طوال اليوم - الزيت والأوساخ والعرق هي الأسباب الرئيسية. ويمكن إزالة هذه الشوائب عن طريق إجراء تنظيف عميق أثناء الاستحمام، ما يعني الذهاب إلى السرير ببشرة نظيفة ومنتعشة".

روسيا اليوم

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